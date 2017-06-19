Kayseri OSB Alt Yapı Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Mayıs 2017 ayında yapımı planlanan içme suyu şebeke yenileme 4.etap şebeke inşaatı ile su arızalarının da önüne geçerek, üretimde suyu kullanan firmalara kesintisiz su sağlamayı amaçlıyor. Çalışma ile ilerleyen yıllarda içme ve kullanma suyunun kaçakları en aza indirilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, çalışmanın toplam şebeke uzunluğunun 9 bin 400 metre, yaklaşık maliyetinin ise toplamda 1.200.000,00 TL civarında olduğunu söyledi.

Başkan Nursaçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yine Mayıs 2017 ayında yapımı planlanan Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke inşaatı çalışmalarına başlanılmış olup, yeni oluşan sanayi parsellerine alt yapı hizmeti verilmek üzere yapılan çalışma Kayseri de ilk olarak kanalizasyon ve yağmursuyu ayrı ayrı şebekesi yapılmaktadır.

Bu sistem ile yağmursuyu kanalizasyon suyuna karışmamış olmakta dolayısı ile arıtma tesisi temiz olan yağmursuyunu arıtmakla meşgul olmayarak israfın da önüne geçilmiş olmaktadır. Bu sayede milli ekonomiye de önemli katkı sağlanmaktadır.

Kayseri OSB’de son dönem içerisinde, 5 bin metrelik içme ve kullanma suyu şebeke hattı tamamen yenilenmiş, aşırı yağmurlar nedeniyle bazı noktalarda oluşan birikintilerin önlenmesi amacıyla 1.2 km’lik ilave bir proje uygulamaya alınmış, bölgenin arıtma girişi kanalizasyon kollektör bağlantı işi tamamlanmış, 22. cadde kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin 2.300 metrelik kısmı yenilenmiş, meşe üstü bölgesinin 6.322 metre yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri yapılmıştır.”