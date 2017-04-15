Kayseri OSB anayasa değişikliği ve referandum değerlendirmesi

Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yazılı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Anayasa Değişikliği ve Referandum sürecinin ülkemiz için huzur, güven ve istikrar getireceğine gönülden inanıyoruz.

Zira iş dünyası olarak biliyoruz ki; siyasi istikrar ekonomik istikrarı, ekonomik istikrar da siyasi istikrarı getirmektedir.

Bu hayati süreçle birlikte, kalıcı-sürdürülebilir bir ekonomik istikrar sağlanacak, süreçler daha etkin ve hızlı yürütülecektir.

İnanıyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir dünya devleti olacaktır.

Güçlü bir Türkiye, istikrarlı bir Türkiye, her türlü vesayetten kurtulmuş bir Türkiye için “evet “ diyoruz.”