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Kayseri OSB Atletikspor set vermedi

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.

Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 2.haftasında sahasında oynadığı maçta Adana Voleybol'u set vermeden 3-0 mağlup etti.


Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, sahasında Adana Voleybol'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ilk seti 25-9 kazandı. İkinci seti 25-11 ve üçüncü seti 25-15 kazanan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.


Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor sezona 2'de 2 yaparak başladı. Ligin ilk maçında deplasmanda Mersin Üniversitesi Voleybol'u 3-0'lık mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ikinci maçında Adana Voleybol'u 3-0 mağlup ederek 2.Lig 5.Grubun lideri oldu.


Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 3.haftasında Pazar günü deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

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