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19 Eylül 2017 14:21

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, “Ahilik, bir okul, bir yaşam tarzı ve bir hayat biçimidir”

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Ahilik sadece bir esnaf teşkilatlanması değil, Müslüman Türkü’n insanlığa sunduğu bir medeniyet projesidir" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, “Ahilik, bir okul, bir yaşam tarzı ve bir hayat biçimidir”

19 Eylül 2017 14:21


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Ahiliğin temelinde Allah’a kulluk şuuru, kul hakkı, kendi emeğiyle geçinme ve kişisel emeğin yüceltilmesi olgusu yatmaktadır. Ahilikte, kaliteli üretim ve güven, sistemin temel unsurudur. Ahilikte, tembellik, asalaklık hoş görülmez. Ahilik sistemi, iş ile ahlakın uyumunu esas alır" diye konuştu.


Nursaçan, "Ahilik, hem dünyevi hem de uhrevi bir sitemdir. Ahiler bu anlayışlarıyla, Selçuklu ve Osmanlı Türkiyesi’nde ahlaklı ve güçlü bir iktisadi model oluşturarak, berekete, helal kazanca, kaliteli üretime, dayanışmaya ve emeğe dayalı bir iktisadi sistem oluşturmuşlardır" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:


"Bugünün dünyasının, özellikle de bugünün küresel ekonomik sisteminin, Ahilerimizden alacağı, ahilerimizden öğreneceği çok önemli dersler vardır. Hırs ve tamahın her tarafı kuşattığı şu günlerde, dünyanın ahilerimizden kanaat etmeyi, şükretmeyi öğrenmesi gerekiyor. İşte bu yüzden yüzyılların içinden süzülerek gelen bu geleneği, bu kültürü, bu ruh ve mayayı çok hassas şekilde korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Ahilik, kardeşlik, bilimin hikmetle beslenmesi, ticarette ahlakla yoğrulmasıdır. Ahilik haftasının birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum."




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