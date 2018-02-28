Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 11:30

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan’dan KDV Kanunu Değerlendirmesi

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda değişiklikler öngören kanun tasarısının TBMM’ye sevk edilmesini iş dünyası olarak memnuniyetle karşılamaktayız” dedi.

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan’dan KDV Kanunu Değerlendirmesi

28 Şubat 2018 11:30



Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, KDV Kanunu değerlendirdi. Nursaçan, “Hükümetimizce düzenlenen tasarıyla esnafın ödeyeceği KDV’ye 2 ay erteleme getirilmesi, okul, hastane, yurt ve cami yapanlara KDV istisnası uygulanması gibi birçok maddenin iş dünyasına ve tüm ülkemize olumlu yansımaları olacaktır. İş dünyası olarak, ekonomimizin büyümesine ve gelişmesine yönelik olarak Hükümetimizin atmış olduğu benzeri düzenlemelere yönelik adımların devamını bekliyor, tüm bu iş ve işlemler yürütülürken, uygulamaların en kısa süre devreye girmesi içinde bürokrasinin azaltılmasına ve yüksek hıza ayak uydurmasına yönelik ilave tedbirlerin alınmasına ve görevlendirmeye de ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.



Başkan Nursaçan, “İş dünyası olarak, hükümetimizin, 2023 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirme noktasında ekonomik reform odaklı, yatırım hamlelerinin devam ettiği, demokratikleşme, güven, istikrar ve ekonomik refahın devamlılığının sağlanmasındaki çalışmalara hız vereceğine, yeni Türkiye’de yaşanmakta olan bu değişim ve gelişim hamlesinden daha da güçlenerek çıkacağına olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Sisli
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç