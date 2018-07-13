Protokol kapsamında 22,4 milyon TL’lik fuar alanı projesinin 11,5 milyon TL’si ORAN Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

Toplantı Salonu’nda düzenlenen protokol töreninde konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, sanayici ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunarak; "Kayseri Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi projemiz başarılı bulunmuştur. Bugün valimiz ve ORAN Kalkınma Ajansı marifetiyle 22 milyon 400 bin TL’lik projenin 11 milyon 500 bin TL’si Kalkınma Bakanlığı’ndan hibe olarak Kayseri sanayicimizin hizmetine, üretmiş olduğu ürünleri dünya pazarında pazarlayacağı fuar ve kongre merkezine almış bulunmaktayız. Diğer ikinci projemiz ise Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nin Makine Parkı’nı genişletiyoruz, o desteği ORAN Kalkınma Ajansı marifetiyle almaktayız. Bunların; Kayseri sanayicimize, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törende konuşan Vali Süleyman Kamçı ise, mevcut fuar alanının küçük organizasyonlar için yeterli olabileceğini ancak teknoloji ve mobilya sektörü için uygun alan olmadığını ve yeni fuar alanını desteklediğini ifade ederek, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. İmkanlar el verdiğince sanayicileri destekleyeceklerini kaydeden Vali Kamçı, kendilerinden ihracatı artırmak için daha fazla çalışmalarını istedi. Vali Kamçı konuşmasında; "Bildiğiniz gibi kalkınma ajansları Kalkınma Bakanlığı’na bağlı ajanslar idi. Şuan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bağlandı. Kalkınma ajanslarımız devam edecektir ama yönetim şekli nasıl olacaktır bilmiyorum. Yeni düzenleme yapılıncaya kadar eski düzenlemeye göre çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu anlamda Kayserimize 20 milyon TL’lik maliyeti olan fuar alanımızın 11 milyonunu karşılamak ile ilgili protokol imzalayacağız. Gerekli yazışmaları yaptık, kararları aldık ve bakanlıkça da onaylandı. Mevcut fuar alanı belki küçük sayılabilecek fuarlar için ideal sayılabilirdi ama iş makinesi, mobilya sektörü için uygun olmayan bir alandı. Bu anlamda Organize Sanayi Bölgemizde yapılan bu fuar alanını destekledim. O anlamda kalkınma ajansımızdan 11 milyon civarında bir katkımız olacak. İnşallah en iyi şekilde kullanılır ve seri şekilde orası hizmete açılır. Fuarcılık alanında ismimiz daha üst sıralara çıkar ve mobilya sektörümüze de faydalı oluruz diye düşünüyorum. İkinci protokolümüz; Sosyal Kalkınma Mali Yatırımlara Destek Projesi kapsamında okul ile alakalı 500 bin TL civarında bütçesi var, bunun yüzde 75’i kalkınma ajansımız tarafından karşılanacak. Organize zaten yapacaktı o işi ama bir katkı, yüzde 75’ini biz karşılıyoruz. İnşallah kalkınma ajansından imkanlar el verdiği sürece bu tür desteklere devam edeceğiz. Bu sanayicimize dolaylı yoldan yapılan bir destek. Orada iyi öğrencilerin, iyi elemanların yetişmiş olması, kalifiye eleman olması ve sanayicimizin hizmetine sunulsun istiyoruz. Bu anlamda yapacağımız katkılar devam edecektir. Sizlerden isteğimiz memleketin kalkınması için daha çok çalışmanız, adımlarınızı bu yönde yönlendirmeniz. Ve Kayserimizin ihracat rakamlarını artırmanız, 2023 yılında 5 milyar doları yakalamamız lazım" diye konuştu. Törende Başkan Nursaçan, Vali Kamçı’ya projeleri anlatan brifing de verdi.

"Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlanması ve ihracat rakamlarının arttırılması hedeflenmiştir"

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı kurulduğu tarihten bu yana TR72 Bölgesindeki Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınmalarına katkı sağlamak adına teknik ve mali destekler sağlamaktadır. Bu destek türleri arasında Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile gerçekleştirilen Mali Destek Programları, Fizibilite Desteği Programı ve Teknik Destek Programı’nın yanı sıra proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan, Bakanlık onayı ile doğrudan destek sağlamaya yönelik olan Güdümlü Proje Desteği yer almaktadır. Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan belirlenen nitelikli projelerin ajansın öncülük etmesi ve koordinasyonu üstlenmesiyle gerçekleştirdiği destektir. 2018 yılı içerisinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile gerçekleştirilecek ’Kayseri Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi’ başlıklı güdümlü projenin sözleşmesi Kayseri Valisi ve ORAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Kamçı ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan arasında imzalandı. Kayseri Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi Güdümlü Projesinin temel amacı; Kayseri’ye ve dolayısıyla TR72 Bölgesine kapsamlı bir fuar alanı ile kongre merkezi kazandırmaktır. Kayseri’de ve TR72 Bölgesinde bulunan işletmelerin rekabet gücünün artırılması, Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlanması ve ihracat rakamlarının arttırılması hedeflenmiştir. Bölge için önceliği olan rekabetçi sektörlerde düzenlenecek uluslararası nitelikteki fuar ve diğer etkinlikler yöredeki güçlü sanayiciler kadar, düşük ihracatı oranlarına sahip firmaların katılımlarına olanak sağlayarak, ihracatlarını ve dolayısıyla rekabet güçlerini arttırmalarına destek olacaktır. Böylece, Bölge illerdeki sanayici sayısının ve Bölge illerinden yapılacak ihracatın artırılmasına temel teşkil edecek bir altyapı sunacaktır. Aynı zamanda Fuar ve Kongre Merkezinin; Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve Endüstriyel Tasarım Merkezi gibi merkezlerle de koordineli çalışması planlanmıştır. Bu sayede hem bu merkezlerin etkinliklerinin artırılması hem de bölgedeki firmalar ile başka bölgelerden fuarlara katılacak firmalara istihbarat ve tasarım anlamında fayda sağlamaları beklenmektedir. 24 ay sürecek projenin toplam bütçesi 22,4 Milyon TL’dir. Bütçenin 11,5 Milyon TL’si Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek olup 10,9 Milyon TL’si Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından finanse edilecektir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Güdümlü Proje desteğinin yanı sıra Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile gerçekleştirilen Mali Destek Programı kapsamında da bir projede destek almaya hak kazanmıştır. Ajansın bir diğer destek başlığı olan Mali Destek Programlarının 29 Aralık 2017 tarihinde teklif çağrısına çıkılmış; 23 Mart 2018 tarihi itibarıyla başvuru alımı sona ermiştir. Ajansın yapmış olduğu saha çalışmaları, kurum, kuruluş ve firma ziyaretleri sonucu bu yıl Kayseri’den toplamda 85 adet başvuru teslim edilmiştir. Yapılan değerlendirme süreci sonrası 30 Mayıs 2018’deki Yönetim Kurulu toplantısı ile Kar amacı gütmeyen programlarda destek almaya hak kazanan projeler ilan edilmiştir. Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan projelerden biri de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu TR72/18/KSA/0014 referans numaralı ’Yeni Nesil Yeni Teknolojiler il Mesleklerinde Uzmanlaşıyor’ projesidir. 15 ay sürecek ve 505,4 Bin TL toplam bütçeye sahip olan projenin 379 Bin TL’si ajans tarafından karşılanacak, kalan 126,4 Bin TL’yi ise Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü finanse edecektir. Yeni Nesil Yeni Teknolojiler İle Mesleklerinde Uzmanlaşıyor projesi ile Kayseri OSB bünyesindeki Özel Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulacak atölyeye 5 eksen CNC Sistemi ve CNC sisteminin kullanılması için gerekli olan Takımlandırma seti satın alınacaktır. Yeni teknolojilerin sanayide kullanımının yaygınlaştırılmasını ve gençlerin yeni teknolojiler ile uzmanlaşmasını amaçlayan projede; Sanayi ve Teknoloji Kulübü ile Rehberlik ve Meslek Danışmanlığı Bölümü Oluşturulması, teorik ve uygulamalı eğitimler için eğitici eğitimi yapılması ve sanayi ile işbirliği başlatılması hedeflenmiştir. İlk etapta 24 kişiye yenilikçi 5 eksen CNC sistemleri uygulamalı meslek edindirme eğitimleri verilerek, sertifikalandırılmaları planlanmıştır. Ardından sertifikalı kişilerin Kayseri Organize Sanayi ve İŞKUR işbirliği ile firmalarda İşbaşı eğitimleri kapsamında işe yerleştirilmesi planlanmaktadır.