Kayseri OSB sanayicisine daha üst seviyede hizmet verecek

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSB olarak yaptıkları Güneş Enerji Santrali, Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ve Dubai'de iş insanları açılan çalışma ofisi gibi faaliyetlerle sanayicilere daha üst seviyede hizmet vereceklerini söyledi.

Nursaçan, Kayseri OSB olarak, sanayiciler için yaptıkları yatırımlara dair bilgi verdi. Öncelikle Güneş Enerji Santrali'ne dair açıklamalarda bulunan Nursaçan, sistem sayesinde yıl sonunda 55 megavat elektrik enerjisine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

GES'te yıl sonu hedefi 55 megavat

Nursaçan, “Allah'ın bahşettiği güneşten, temiz, çevreci dediğimiz enerjiyi Kayseri sanayiinin hizmetine sunduk. Bizim kurduğumuz enerji santrali yaklaşık bin dönümlük bir arazide. Bu yıl sonunda 55 megavata ulaşmasını bekliyoruz. Bu durumda Türkiye'nin şu andaki en büyük GES'i Kayseri OSB'deki. Sanayicimizden bir talepte bulunmadan tüm sanayimizin alt yapı ihtiyacını oradan karşılayabildik. Bu da şunu gösteriyor ki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sanayicisine daha üst seviyede hizmet verecek” dedi.

“Kayseri sanayi Uluslar arası Fuar ve Kongre Merkeziyle ihracatını hızlandıracak”

Öte yandan Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ile ilgili yatırım son hızla devam ettiğini belirten Nursaçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fuar yatırımları ciddi yatırımlardır. Bilim Sanayi ve Kalkınma Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum ki, Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ikinci holüne 11 milyon 500 bin TL gibi bir kaynak ayırdılar. İhale marifetiyle de bunları kamuoyuna duyuracağız. İkinci hangarı da bitireceğiz. Bugün Kayseri sanayiinin ürettiği ürünleri pazarlayacağı, sergileyeceği bir fuar alanı yoktu. Ama yıl sonuna bunu sağlamış olacağız. Büyükşehir Belediyemiz de fuar alanının peyzaj çalışması için 9 milyon TL'lik bir yatırımda bulunacak. Böylelikle Kayseri sanayicisi üretmeye, pazarlamaya, dışarıya açılmaya devam edecek.”

İş insanlarına Dubai'de çalışma ofisleri

Nursaçan, son olarak Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Merkezi (TİM) desteğiyle iş insanlarının daha rahat çalışabilmesi için oluşturulan Dubai'deki ofislerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Kayseri OSB Yönetim Kurulu olarak, Ekonomi Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisi vasıtasıyla tarihi bir işe imza attık ve Türk Ticaret Merkezi açılması girişimlerinde bulunduk. Bu çalışmalarda sanayicimizle TİM arasındaki aracılık vazifemizi yaptık, evrakları TİM'e teslim ettik. Onlar da bu evrakları Ekonomi Bakanlığımıza verdi. Dubai'de 7 bin metrekarenin üzerinde bir alanda istediği saatte çalışabileceği uluslararası bir yeri hayata geçirdik. Buranın masrafının yüzde 75'ini Ekonomi Bakanlığımız karşılıyor, sanayicimiz yüzde 25'ini verecek. Yani artık diyoruz ki; durmak yok yola devam.”