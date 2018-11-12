İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ilk mağlubiyetini aldı

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.

Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri temsilcimiz OSB Teknik Koleji Atletikspor ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.


Ligin 7.haftasında dün Konya'da Ereğli Gençlik Merkezi'ne 3-1 mağlubiyet olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor böylelikle ilk mağlubiyetini aldı. Rakibi karşısında ilk iki seti 26-24 ve 25-22 kaybeden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor üçüncü seti 16-25 kazanarak sette durumu 2-1 yaptı. Dördüncü seti 25-18 kazanan ev sahibi ekip maçı da 3-1 kazanarak Kayseri ekibine ilk mağlubiyetini tattırdı. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Konya Ereğli Gençlik Merkezi karşısında aldığı mağlubiyet sonrası 19 puanla liderliğini sürdürdü. Konya'da dolu tribünler önünde oynana zorlu maçta rakibine mağlup olarak ligdeki ilk mağlubiyetini 7.hafta sonunda alan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kayseri'ye moralsiz döndü. Kayseri OSB Teknik Koleji Teknik Koleji Atletikspor ligin 8.haftasında Pazar günü sahasında ve taraftarı önünde Çukurova Efes'i konuk edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.