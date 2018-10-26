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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor maça hazır

Türkiye Voleybol Bayanlar 2.

Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 5.haftasında Pazar günü deplasmanda Pema Koleji ile karşı karşıya gelecek.


Namağlup yoluna devam eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor liderliği kimseye bırakmaya niyetli değil. Oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alan ve liderlik koltuğunda Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor aldığı galibiyetin yanı sıra oynadığı etkili oyun ile dikkat çekiyor.


Hem iç sahada hem de deplasmanlar da rakiplerini tek tek geçen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Pazar günü deplasmanda oynayacağı Konya ekibi Pema Koleji maçı hazırlıkları tamamladı. Bir birinden güçlü rakiplerin oldu. 5.Grupta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Konya deplasmanından galibiyetle dönerek yoluna namağlup devam etmek istiyor.


Sezona en iyi başlangıçlarından birini yapan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, bu çıkışını ve galibiyet serisini devam ettirerek hedefine ulaşmak istiyor. 5.Grupta tek namağlup olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor bu serisini Pazar günü Konya'da sürdürerek 5.haftayı da lider olarak kapatmakta kararlı. Tam kadro olarak Konya Pema Koleji maçına hazır olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yarın Konya'ya gidecek.


Pazar günü Konya Pema Koleji Spor Salonunda oynanacak olan Pema Koleji ile Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor maçı saat 13:00'de başlayacak.

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