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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna namağlup devam ediyor

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.

Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 6'da 6 yaptı.


Sezona fırtına gibi başlayan ve fırtına gibi devam eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor tutulmuyor. İç saha ve dış sahada aldığı başarılı sonuçlar ile tek mağlubiyeti olmayan takım olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor liderliğe ambargo koydu. Rakipleri tek tek geçen ve 6 maçın tamamını kazanan Mavi-Beyazlılar dün oynadığı maçta sahasında Tarsus Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi.


Salon: OSB Teknik Koleji


Hakemler: Ömer Açıcı İbrahim Cılız


Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor: Beyza Dursun İrem Tan Mervenur Oktay Sevcan Eyi Mine Koçyiğit Hande Albayrak Zeynep Ülkü Aylin Metex Yasenya Hamurcu Zehra Karagöz Rabia Nehir Tezcan Fatma Nur Birekul Neriman Korkmaz Eda Ünal


Tarsus Belediyespor: Buse Bozkurt R. Azra Karabulut Türkan Aydın Yağmur Bakırcı Yaren Yalçın Gözde Demirışık Rabia Gülü Esra Uluğ İzmira Aliyeva Ece Dilay Miraç Sayman


Setler:


1.Set: 25 - 19


2.Set: 25 - 12


3.Set: 25 - 08

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