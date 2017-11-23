Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan’dan 24 Kasım mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan masajında, "Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek kutsaldır" ifadesinde bulundu.

Nursaçan mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Yüce Rabbimizin Peygamberimize ’oku’ şeklindeki emri, ’Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyen ilmin kapısı Hz. Ali’nin düsturu, okumanın, okutmanın ve insanı insan yapan yüce değerlere sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu yeterince açıklamaktadır.

Ülkemizin önündeki 2023 ve 2071 Hedeflerine Ülkemizi taşıyacak çocuklarımızı emanet ettiğimiz, ülkemizin her köşesinde insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan Öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum.

Bu vesileyle cefakâr ve fedakâr öğretmenlerimizin; mutlu, başarılı ve huzur içinde bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum."