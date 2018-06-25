"Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90’a yaklaşan rekor bir katılımla yapıldı" ifadesinde bulunan Tahir Nursaçan, "Seçimde Türkiye’miz tam bir demokrasi şöleni yaşamıştır" diyerek şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne yürürlükte olan parlamenter rejimi yürürlükten kaldıran 16 Nisan 2017’deki anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarını yürürlüğe sokan 24 Haziran seçimlerinde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda aranan yüzde 50 barajını aşarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Türk halkının bir kez daha büyük bir sağduyusu ile istikrarlı ve güvenli rotayı tercih ettiğine inanıyoruz.

24 Haziran Seçim sonuçları yani milli iradenin tercihi, ülkemizde barış, huzur, istikrar, güven, birlik ve beraberlik ortamının sağlanması bakımından ayrı bir öneme haizdir.

Seçim sonuçlarının, birliğin, dirliğin, kardeşliğin, kalkınma ve refahın önünü açacağına olan inancımız tamdır.

24 Haziran seçimlerinin kazananı, Türkiye’mizi gelecek hedeflerine ulaştırmak için büyük bir irade sergileyen Türk milleti olmuştur.

15 Temmuz sonrasında, Millet iradesi doğrultusunda kurulan Cumhur İttifakı ülkemizin geleceğinin teminatı olmuştur.

İş dünyası olarak, sürdürülebilir büyümeye ağırlık verilmesi, güven ve istikrarın sağlanması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Hem Cumhurbaşkanımıza hem meclisimize, yeni icraat döneminde başarılar diliyorum."