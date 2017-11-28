Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

Başkan Nursaçan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hz. Peygamberin doğumu ile insanlığın bağrında saadet kapıları açılmış, hak, adalet, fazilet, ahlak, sevgi, şefkat ve ihlas prensipleri ile insanlık mutluluğa kavuşmuştur.

O, beşeriyete Allah’ın en mükemmel dini olan İslam’ı tebliğ etti.Yüce Allah, kullarına olan nimetini en son o’nunla tamamladı.O’nun büyüklüğü, en güzel usullerle, doğru yollardaninsanlığı, iyiliklere çağırmasındandır.

Ruhi bunalımlar içinde çalkalanan insanlar için tek kurtuluş yolu, O’nun gösterdiği yoldur. Beşer, aradığı güven, huzur ve mutluluğu o’nda bulur. Çünkü o, insanlığın yol göstericisidir.O, en güzel ahlakı nefsinde yaşamış ve insanlara da öğretmiştir.O, Allah’ın elçisi ve kulu, insanların en olgunudur. O, Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

Salat ve selam O’na, aline, ashabına ve o’nun yolunda olup, o’nu kendilerine rehber edinenlere olsun.”