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13 Temmuz 2018 09:51

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’dan 15 Temmuz Açıklaması

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "15 Temmuz ülkemize yeni bir çağın kapsını açmıştır.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’dan 15 Temmuz Açıklaması

13 Temmuz 2018 09:51

Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz büyük bir millettir." dedi.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "15 Temmuz gecesi, vatanımızı, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz, cefakâr ve fedakâr millete çevirerek hain ve kanlı bir darbe ve işgal girişiminde bulunmuşlardı" ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:


"Ancak, milletimiz, darbe girişimini, Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çağrısı ile meydanları doldurup, ölümü göze alarak bozguna uğrattı.


Darbe ve işgal girişimlerinin etkisi uzun yıllar boyunca insanların aklında kalıyor ve hayatının her aşamasında önüne çıkıyor. Bu ihanet darbesinin etkisi, vatandaşın memleketine sahip çıkmasıyla uzun olmayacak.


Bundan sonra darbelerin olamayacağı ve yahut darbeleri oluşturacak olumsuzlukların minimize edilmesi noktasında ciddi bir irade söz konusudur.


Sonuç olarak, bu hain darbe ve işgal girişimi bir kez daha gösterdi ki, ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşmasını, bu ve benzeri hainler asla engelleyemeyecek.


15 Temmuz ülkemize yeni bir çağın kapsını açmıştır. Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz büyük bir millettir.


Çalışmaya, üretmeye devam eden bir ülke olarak, her türlü zorluğun altında kalkacağımıza inancımız sonsuzdur.


Ülkemiz ve milletimiz, bu vatan hainliğini ve alçaklığı asla unutmayacak, nesilden nesile aktaracak ve hafızasından hiç silmeyecektir.


Şehitlerimize Allah’tan Rahmet ve mağfiret, Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun."




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