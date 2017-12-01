Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’dan 3 Aralık Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yayımladığı mesajında şu ifadelerde bulundu:

"Bir insanın engelli olması, onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve onun başarılı olmasına engel teşkil etmemektedir.

Pek tabii olarak muhtelif zorluk ve sıkıntılar olacaktır.

Ancak her şeye rağmen yaşama, moral ve motivasyon sevinci hiçbir şekilde kaybedilmemelidir.

Sosyal hayatımızda engelli kardeşlerimize sağlanan imkan ve kolaylıklar, bir toplumun gelişmişlik düzeyi olmakla beraber, insana verilen değer ve önemin de en belirgin yansımasıdır.

Engelli vatandaşlarımızın toplumda kendilerine yer bulmaları, sosyal aktiviteleri, iş hayatına, sanat ve kültür hayatına katılmaları için ilgili kurum, kuruluş ve STK’lar tarafından projeler geliştirilmesi en önemli ve öncelikli görevimiz olmalıdır.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımız ve ailelerine sağlık, mutluluk diler, selam ve sevgilerimi sunarım."