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19 Eylül 2017 09:34

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’dan Gaziler Günü Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’dan Gaziler Günü Mesajı

19 Eylül 2017 09:34


Nursaçan, "Bugün, 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Fert ve millet hayatında; din, iman, istiklal, vatan, bayrak ve yurt sevgisi gibi kutsal sayılan değerler vardır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Yurdumuzun, milletimizin, dinimizin, imanımızın, milli haysiyet ve şerefimizin, ırz ve namusumuzun korunması gereken durumlarda her şeyimizi feda edebilmeliyiz.


Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir.


Tarihimiz, hiçbir milletin sahip olmadığı, eşsiz kahramanlık örnekleri ve zaferlerle doludur. Ecdadımız, her karışı kanla yoğrulmuş kutsal vatan topraklarının savunması ve mukaddes değerlerimizin korunması için Malazgirt’te, Mohaç’ta, Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar’da kahramanca mücadele etmişler, şehadet ve gazilik mertebesine ulaşmışlardır.


Bu aziz millet, 15 Temmuz’da meydanlardaki cansiperane mücadelesiyle “Gazi Millet“ unvanını taşımayı hak ettiğini bir kez daha tüm dünyaya ispat etmiştir.


Vatan, millet, bayrak ve yüce değerlerimizin muhafazası ve terörle mücadelede, kahramanca mücadele eden gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, kendilerine sağlıklı, mutlu, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum."




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