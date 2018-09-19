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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın "Ahilik Haftası" Mesajı:

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ahilik, kardeşlik, bilimin hikmetle beslenmesi, ticarette ahlakla yoğrulmasıdır" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ahilik, kardeşlik, bilimin hikmetle beslenmesi, ticarette ahlakla yoğrulmasıdır" dedi.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Nursaçan mesajında şunları söyledi:


"Ahilik sadece bir esnaf teşkilatlanması değil, Müslüman Türkü'n insanlığa sunduğu bir medeniyet projesidir. Ahiliğin temelinde Allah'a kulluk şuuru, kul hakkı, kendi emeğiyle geçinme ve kişisel emeğin yüceltilmesi olgusu yatmaktadır. Ahilikte, kaliteli üretim ve güven, sistemin temel unsurudur. Ahilikte, tembellik, asalaklık hoş görülmez. Ahilik sistemi, iş ile ahlakın uyumunu esas alır. Bugünün dünyasının, özellikle de bugünün küresel ekonomik sisteminin, Ahilerimizden alacağı, ahilerimizden öğreneceği çok önemli dersler vardır. Hırs ve tamahın her tarafı kuşattığı şu günlerde, dünyanın ahilerimizden kanaat etmeyi, şükretmeyi öğrenmesi gerekiyor. İşte bu yüzden yüzyılların içinden süzülerek gelen bu geleneği, bu kültürü, bu ruh ve mayayı çok hassas şekilde korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Asırlar öncesinden bugüne uzanan, yeni nesillerin yoluna da ışık tutacak olan Ahilik geleneği, 2023 hedeflerine güvenli ve istikrarlı adımlarla yürüyen Türkiye'nin manevi muhafızı ve sağlam yapı taşlarından biri olmaya devam edecektir. Bu vesileyle 2018 yılı Ahilik etkinliklerinin birlik, beraberlik, kardeşliğimize, ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini diliyorum. Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden esnaf ve sanatkârlarımız, tüccarlarımız, sanayicilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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