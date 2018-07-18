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18 Temmuz 2018 09:18

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın İSO İkinci 500 değerlendirmesi

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İstanbul Sanayi Odası’nın ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017’ araştırmasının sonuçlarına göre, listeye giren 14 Kayseri firmasına başarı dileklerinde bulundu.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın İSO İkinci 500 değerlendirmesi

18 Temmuz 2018 09:18


Başkan Nursaçan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Bu yılda şehrimizde faaliyet gösteren 14 firma ikinci 500 de yer alarak bizleri gururlandırdı. Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatına ciddi katkılarda bulunan ve ilk 500 de yer alan; Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş.,Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş.,Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş.,Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.,Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş.,Metal Matris San. ve Tic. A.Ş.,Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.,Parteks Tekstil ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.,Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.,Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş.,Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.,Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş. isimli firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”




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