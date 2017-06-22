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22 Haziran 2017 08:44

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın Ramazan Bayramı Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, "Bayramlar, kardeşliğin dostluğun helalleşme ve sevincin yaşandığı istisnai günlerdir" ifadesinde bulundu.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın Ramazan Bayramı Mesajı

22 Haziran 2017 08:44


"Bereket ve rahmet ayı olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Bayramlar, kardeşliğin dostluğun helalleşme ve sevincin yaşandığı istisnai günlerdir. Birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşliğe daha çok ihtiyacımızın olduğu şu günlerde, birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz" ifadesinde bulundğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Ramazan, bizlere bir kez daha, kardeş olduğumuzu, milletçe kader birliği yaptığımızı hatırlattı.


Komşularımızla, dostlarımızla, akrabalarımızla en önemlisi de İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizle ekmeğimizi bölüştük, soframızı paylaştık, birbirimizle sıkı bir dayanışma ve yardımlaşma içinde olduk.


Her insanın, sahip olduğu bu şeref ve mutluluğun kıymetini bilmesi, o sınırsız ilahi rahmete layık olmak ve o’na kavuşmak için gayret etmesi gerekir. Bu ise; Allah’ın emirlerine itaat ve O’nun yarattıklarına karşı merhametle olur.


Ramazan Bayramı bütün milletimizin yüreğine daha çok ferahlık ve daha çok huzur verecek, toplumsal dayanışmamızı derinleştirecek, kardeşlik ruhumuzu güçlendirecektir. Bu vesileyle bütün İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramlarını yürekten tebrik ediyor, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik dolu bir bayram diliyorum."




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