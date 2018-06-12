Kayseri OSB Yönetimi ve Çalışanları İftar Yemeğinde Buluştu

Kayseri OSB yönetim binasında verilen iftar yemeğine yönetim ve denetim kurulu ile tüm OSB çalışanları aileleri ile beraber katıldı.

Kayseri OSB Yeni Hizmet Binasında düzenlenen iftar yemeğinde Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, iftar yemeğine katılan davetlilere yönelik yaptığı konuşmasında, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 22 milyon m2 alanda, yaklaşık bin 250 fabrikanın bulunduğu, 70 bin kişinin çalıştığı, Türkiye’mizin üretim üslerinden biridir” dedi.

Nursaçan, “Şahsım ve yönetim kurulumuz adına, hepinizin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyorum, inşallah önümüzdeki yıl tekrar hep beraber iftar yapmayı Allah nasip eder. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.