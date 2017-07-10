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10 Temmuz 2017 12:29

Kayseri OSB’de 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yaşatılıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB)Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB’de 4 farklı parkın adına 15 Temmuz ve şehitlerinin adının verildiğini söyledi.

Kayseri OSB’de 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yaşatılıyor

10 Temmuz 2017 12:29



Kayseri OSB içindeki İç Anadolu’nun en büyük park alanına ’15 Temmuz Şehitler Parkı’ , bunun dışındaki üç farklı parka da 15 Temmuz şehitlerinden Ömer Halis Demir, Kübra Doğanay, Cennet Demir’in adlarının verildiğini belirten Başkan Nursaçan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “15 Temmuz Türk Milletinin, topyekûn Türkiye geçilmez dediği tarihin adıdır. Unutturmayacağız” dedi. Başkan Nursaçan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“15 Temmuz gecesi, vatanımızı, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz, cefakâr ve fedakâr millete doğrultarak hain, kalleş ve kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı.



Ancak, milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar.



Hain ellerin, millet iradesiyle seçilmiş hükümete karşı darbe teşebbüsüne kalkışması asla kabul edilemez. Milli iradeye sahip çıkmak nefes aldığımız sürece hepimizin boynumuzun borcudur.



Anayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen, yerli ve yabancılara uşaklık eden ve darbe maskaralığı yapanlara bu asil millet asla prim vermeyecektir.


Milletimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacak, Anadolu kardeşliğine olan inancımız asla sarsılmayacaktır.



Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz büyük bir millettir.



Zaman, tanklarını, silahlarını milli iradeye doğrultmuş millet düşmanlarına mücadelede tam ve kararlı olma ve devlet-millet olarak kenetlenme zamanıdır.


Bu haince girişim, ülkemize zarar vermek isteyenlerin son çırpınışı olacak ve tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklardır inşallah.



Kardeşliğimizi bozanlar, Türk adaleti karşısında en ağır şekilde cezalandırılacaktır.



İş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hükümetimiz ve devletimizin yanındayız.



Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür.



Yeni ve güçlü Türkiye’de hainlerin yeri olmayacaktır.



Türkiye Cumhuriyeti’nin asla bu ve benzeri hain örgütlerce teslim alınamayacağının anıtı ve milli irade uğruna şehit düşen kahramanlarımızın anısını nesiller boyunca yaşatmak için;



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde bulunan ve İç Anadolu’nun en büyük Bayrak Park Alanı’na, Kayseri OSB Yönetim Kurulu’nun 19.07.2016 gün ve 1606 sayılı toplantısında alınan karar ile ’15 Temmuz Şehitler Parkı’ ismi verilmiş olan park hizmete açılmıştır.


Yine kahraman şehitlerimiz anısına Ömer Halis Demir, Kübra Doğanay, Cennet Demir isimlerinde üç park hizmete açıldı.


Ülkemiz ve milletimiz, bu vatan hainliğini ve alçaklığı asla unutmayacak, nesilden nesile aktaracak ve hafızasından hiç silmeyecektir.”




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