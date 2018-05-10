Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kayseri
  •  » Kayseri OSB'de Faaliyet Gösteren, Metal Ürünler (Çelik Kapı ) Ticaret Heyeti Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Döndü
10 Mayıs 2018 09:23

Kayseri OSB’de faaliyet gösteren, Metal Ürünler (Çelik Kapı ) Ticaret Heyeti Güney Afrika Cumhuriyeti’nden döndü

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi kapsamında, Ekonomi Bakanlığı URGE Kümelenmesi kapsamında, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Metal Ürünler (Çelik Kapı ) sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinden oluşan heyet, Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki çalışmalarını tamamlayarak Türkiye’ye döndü.

Kayseri OSB’de faaliyet gösteren, Metal Ürünler (Çelik Kapı ) Ticaret Heyeti Güney Afrika Cumhuriyeti’nden döndü

10 Mayıs 2018 09:23


URGE heyetince Cape Town’da bulunan Ticaret Odası yöneticileri ziyaret edildi. Kayseri OSB Yöneticileri tarafından OSB çalışmaları hakkında detaylı bir sunum yapıldı ve olası işbirliklerine dair görüş alışverişinde bulunuldu. Daha sonra potansiyel müşteriler arasında b2b görüşmeleri yapıldı. Bazı firmalarca sıcak satışlar da gerçekleştirildi ve çelik kapı bayiliği konusunda prensip anlaşmalarına varıldı.


Kısa adı URGE ( Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi ) olarak bilinen söz konusu proje desteğinin amacı; bir proje içerisinde, Türkiye’de yerleşik şirketlerin, uluslararası arenada rekabetçiliğini ve ihracatını arttırmak olarak açıklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç