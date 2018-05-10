URGE heyetince Cape Town’da bulunan Ticaret Odası yöneticileri ziyaret edildi. Kayseri OSB Yöneticileri tarafından OSB çalışmaları hakkında detaylı bir sunum yapıldı ve olası işbirliklerine dair görüş alışverişinde bulunuldu. Daha sonra potansiyel müşteriler arasında b2b görüşmeleri yapıldı. Bazı firmalarca sıcak satışlar da gerçekleştirildi ve çelik kapı bayiliği konusunda prensip anlaşmalarına varıldı.

Kısa adı URGE ( Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi ) olarak bilinen söz konusu proje desteğinin amacı; bir proje içerisinde, Türkiye’de yerleşik şirketlerin, uluslararası arenada rekabetçiliğini ve ihracatını arttırmak olarak açıklandı.