Kayseri OSB'de mevlit kandili programı düzenlendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fevzi Mercan Cami’nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fevzi Mercan Cami'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Kayseri OSB içerisinde bulunan Fevzi Mercan Cami'nde düzenlenen mevlit programında, camiyi dolduran vatandaşlar dualar ederek ibadetlerini yerine getirdi. Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Mevlit programına Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.