Kayseri OSB’de sanayi ve ticaret parselleri ihale ile satıldı

Kayseri OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen ihalenin açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, satışı yapılan arsanın organize ve sanayicilere hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak; “İnşallah bugün ihale ile satılacak arsalarımız hem alıcıları için hem de organize sanayimizdeki değerli sanayicilerimizin hizmetinde kullanılır. Tabi göreve geldiğimiz günden itibaren önemli projelerimizden bir tanesi de fuar ve kongre merkezi inşaatı idi. Onu biz namus meselesi olarak addettik ve bugün de Valimiz Süleyman Kamçı’nın da katılımıyla ORAN Kalkınma Ajansı marifetiyle 11 milyon 500 bin TL’lik hibemizin imza törenini yapacağız. İnşallah Allah’tan mani gelmez ise 10. ay gibi Kayseri sanayicisi fuara kavuşacak diye ümit ediyorum. Seneye de inşallah 30 bin metrekarelik alanda fuar hizmetimiz devam edecek. Alıcılara hayırlı olsun” dedi.

Açılış konuşmasının ardından arsalar, açık teklif usulü ile satışa sunuldu.