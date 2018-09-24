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Kayseri OSB'de satın alma ve tedarik zinciri yönetimi eğitimi düzenlendi

Kayseri OSB’de satın alma teknikleri konusunda temel bilgiler ve şirketlerin daha verimli ve etkin yönetiminin sağlanması amacıyla eğitim düzenlendi.

Kayseri OSB'de satın alma teknikleri konusunda temel bilgiler ve şirketlerin daha verimli ve etkin yönetiminin sağlanması amacıyla eğitim düzenlendi.


Kayseri OSB Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde, Ceyhun Yeşilşerit, tedarik zinciri yönetimi kapsamında stratejik satın alma, takım çalışması, bütçeleme gibi konu başlıkları ele alındı.


Eğitim karşılıklı soru cevap bölümünün ardından sonlandı.

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