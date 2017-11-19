Başkan Akay, "63. Kampanya döneminde Kayseri Şeker tarafından uygulamaya başlanan randevulu söküm ve tesellüm çalışmalarında büyük başarı elde edildiğini ve uygulamanın rahatlığını, tüm çiftçilerimiz, nakliyecilerimiz, fabrika personelimiz ve işletmemiz, hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Başkan Akay, Randevulu söküm ve tesellüm uygulamasına kampanya öncesindeki çiftçi eğitim seminerlerinde çiftçilerimizle yapılan istişareler sonunda hep beraber kakar verildiğini ve şu ana kadarki uygulamada Kayseri Şeker çiftçisinin %85’inin randevuya uyduğunu, randevu harici, yine de fabrikaya pancar geldiğini ve bazı bölgelerdeki küçük çiftçilerin ise traktör römorklarıyla pancar sevkiyatını açık kantarlara teslim etmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Başkan Akay Şeker sektöründeki gelişmelerle ilgili olarak da şunları söyledi;

"Şeker Kurumu 2016 yılının Ağustos sonundan beri işlevsiz vaziyette yeterince çalışamıyor, düzenleme ve denetleme faaliyetini gerçekleştiremiyor. Bundan dolayı da şeker sektöründe şeker pancarından şeker üreten fabrikaların üretmiş olduğu şekerlerin satışında ciddi sorunlar yaşanıyor. Biz 9800 çiftçimizle sözleşme yapmış bulunmaktayız. Türkiye geneli toplamda aşağı yukarı 200 bin civarında aile şeker pancarından geçimini sağlıyor. Sektörde çalışan 10 binlerce insan var. Bunlara zarar verecek uygulamalardan vazgeçilmesi lazım. Bu nedenle şeker pancarı Türkiye için stratejik bir ürün olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda bu stratejik ürüne ve üretimine zarar verecek uygulamalardan vazgeçilerek çözüm üretilmesi, tedbir alınması lazımdır.

Piyasadaki denetimsizliğin sonucunda ise nişasta bazlı şekerin üretiminin kontrolsüz bir şekilde artmasına vesile oluyor. insan sağlığı açısından da tehlikeli bir durum arz eden NBŞ ticari kaygılarla bazı kuruluşlar tarafından tercih edilebiliyor. Buna tüketicilerimizin de bilinçli olarak yaklaşması bu konuda tercihini ortaya koyması gerek"