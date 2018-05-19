İftar programında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Turhal Şeker Fabrikasını almakla sektördeki gücümüze biraz daha güç kattık ve bu şeker sektörünün ayakta kalması konusunda sorumluluğumuzu da yerine getirme gücünü elde etmiş olduk" dedi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Değerli kardeşlerim, biz büyük Kayseri Şeker ailesi olarak işlerimizi en başarılı bir şekilde yürütme gayreti içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi geçen kampanya döneminde oldukça başarılı bir çalışma ortaya konuldu. Kayseri Şeker’in tarihinde büyük rekorlara imza atıldı. İlk defa Kayseri Şeker geçen sene 400 bin ton şeker üretti. Şeker sektörünün bin bir sıkıntı içerisinde olduğu bir dönemde üretimdeki bu başarının aslında taçlandırılması gerekiyordu. Bunun taçlandırılması da şeker sektöründeki yine sorunlara rağmen, nişasta bazlı şekerin bütün piyasayı işgal etmesine rağmen elimizdeki şekerin başarılı bir şekilde satılmasıyla ancak mümkün olabilirdi. Biz Kayseri Şeker olarak Allah’a şükür bu başarıyı sağladık. Bir önceki sene şeker satışında yaşanan sorunları bu sene büyük ölçüde bertaraf ettik ve şekerimizi satma başarısını gösterdik. Bunun sonucunda Kayseri Şeker Fabrikası yine tarihinde ilk defa 1 milyar 277 milyon gibi bir ciroya ulaştı. Bu mamul satışlarını tekabül ediyor. Toplamda diğer satışlarla beraber 1 milyar 400 milyona yaklaşan bir ciro elde edildi. Bu ciro Kayseri Şeker’e bağlı şirketler ve pancar kooperatifini dahil etmeden elde etmiş olduğu bir satış cirosu. Bunun sonucunda da arkadaşlarımız raporlarını çıkarttılar yine çok şükür rekorlara imza atacak 100 milyonu aşan bir karlılık elde edilmiş oldu. Pancar çiftçisine Türkiye’nin en yüksek fiyatını veren, yüksek primi veren, en erken ödeyen, her türlü ihtiyacını zamanında karşılayan, çalışanlarına maaşını bir gün geciktirmeden ödeyen, sendikal hakların ötesinde teşvik primine de beş senedir ödeme başarısı gösteren Kayseri Şeker Fabrikası yine bu başarılarına bir yenisini daha ekleyerek vergi rekortmenliğini de sağlayacak bir karlılığı elde etmiş oldu. Bu, büyük Kayseri Şeker ailesinin hep birlikte, birlik bütünlük içerisinde elde ettiği, takdire şayan bir başarıdır. Bu başarıyla ne kadar gururlansak, ne kadar memnun olsak azdır. Emeği geçen herkese şükranlarımı ifade ediyorum herkesten Allah razı olsun ellerinize sağlık diyorum. Bu başarılar tabi tesadüf değildir. Bu başarılar inşallah bundan sonra da taçlanarak devam edecek. Bilindiği üzere geçen sene Türkiye’de istihdam seferberliği ilan edilmişti. Bu istihdam seferberliğinde, Kayseri birincisi olmakla yetinmeyip Kayseri’yi de Türkiye’nin ilk 10.’su yaptı. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ’istihdama katkı ödülü’ alma hakkını elde etmiş oldu. Bu da bizim istihdama sağladığımız katkı açısından elbette büyük bir başarıdır. Bundan da gurur duyuyoruz. Bu sene de istihdam konusunda yeni adımlar atılmaya başlandı. Şimdi 380 civarında personelimiz bu hafta başı itibariyle aramıza katıldı. Biz başarılı oldukça daha niceleri hem Kayseri’de hem de Yozgat’tan hem Sivas da bu bölgede ekmek sahibi olacaklar. Ama biz diyoruz ki bu bize yetmez. Bizim başarılarımız bu kadarla kalmaz. Onun içinde yönetim kurullarımızla beraber değerlendirme yaptık bildiğiniz gibi şeker fabrikalarının ihale süreci başlamıştı. Buradan şeker sektörü adına önemli bir sorumluluk üstlendik ve bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirdik. Nihayetinde cumhuriyetin ilk yıllarında kurulması ve ilk şeker fabrikalarından biri olması nedeniyle de anlamlı olan Turhal Şeker Fabrikası’nı da aramıza katma başarısını Allah’a şükür elde etmiş olduk. Turhal Şeker Fabrikasını almakla sektördeki gücümüze biraz daha güç kattık ve bu şeker sektörünün ayakta kalması konusunda sorumluluğumuzu da yerine getirme gücünü elde etmiş olduk. Çünkü Türk Şeker, şeker fabrikalarını satmakla artık sektörden çıkıyor ve sektöre yeni aktörler giriyor. Bu şeker fabrikalarını ayakta kalması, yaşaması önemlidir. Onun için de onların da başarılı olmalarını temenni ediyoruz. Bu çerçevede bizim de sorumluluğumuz olduğunu ifade ediyoruz ve diyoruz ki ’biz bu sektörde sadece liderlik değil aynı zamanda rehberlik yapma konusunda da elimizden gelen gayreti göstereceğiz’ diyorum."

Programa, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı, Birim Müdürleri ve yaklaşık bin 200 çalışan aileleri ile birlikte katıldı.