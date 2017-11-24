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24 Kasım 2017 16:20

Kayseri pastırması levrekle buluştu

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Kapadokya Üniversitesi Aşçılık Programı tarafından gerçekleştirilen ‘Uygulamalı Gastronomi Etkinliği’nde öğrenciler pastırmalı levrek hazırladı.

Kayseri pastırması levrekle buluştu

24 Kasım 2017 16:20


Turizm Fakültesi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Akın Ünal, Genel Sekreter Yardımcıları Fikret Kara ve Okt. Talat Hakan Erdem, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.


Etkinlik hakkında bilgiler veren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Kapadokya Üniversitesi ortaklığında füzyon mutfak çalışması yapılarak, Kapadokya Üniversitesi Aşçılık Programı Başkanı Öğr. Gör. Remzi Güçlü ile öğrencilerin pastırma ve levreği bir araya getirdiğini söyledi.


Bir ülkenin mutfağının gelişmesinin ancak akademik çalışmalar ile olacağına vurgu yapan Dekan Karamustafa, “Türk mutfağı olarak çok zengin bir kültüre sahibiz. Mutfağımızı dünya çapında duyurmakta üzülerek söylüyorum ki, biraz zayıf kaldık. Akademik düzeyde gastronomi eğitiminin zenginlemesiyle köklü mutfağımızın dünyaya duyurulmasında, pastırma ile levreğin buluşması gibi ürünler gelişebiliyor. Bu ürünler akademik düzeyde kayıt altına alınarak paylaşılabiliyor” dedi.


Etkinlik, öğrenciler tarafından hazırlanan pastırmalı levreğin davetlilere ikram edilmesinin ardından son buldu.




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