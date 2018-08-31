Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 15:04

Kayseri polisi düğünlerde silah kullanımına karşı alarmda

Kayseri polisi düğünlerde silah ve havai fişek kullanımına karşı uyguladıkları proje ile düğün sahiplerini ve vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kayseri polisi düğünlerde silah kullanımına karşı alarmda

31 Ağustos 2018 15:04


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde silah kullanımı ve havai fişek patlatılması olaylarına karşı düğünleri ziyaret ederek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Düğüne katılanlara bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, vatandaşlara yaşanacak olumsuzluklar ve yasal işlemler hakkında da uyarılarda bulundu. Danışmentgazi Mahallesi’nde bir düğüne katılan ve ‘Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım Projesi’ kapsamında yaklaşık bin düğünü ziyaret ederek 20 bin broşür dağıttıklarını ifade eden Başpolis Yusuf Levent Atakan; “2014 yılından itibaren İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın talimatıyla bir kampanya başlattık. Bu kampanyanın ismi ‘Silah atmayalım, yaşamları karartmayalım’. Buradaki amacımız düğünlerde sık sık karşılaştığımız ve üzücü olaylarla sonuçlanan silah atmalar ve izinsiz havai fişek patlatmalara mani olmak. Bu konu ile alakalı olarak bugüne kadar ilimiz genelinde yaklaşık 20 bin adet broşür dağıtmış bulunuyoruz, bin düğüne bizzat kendimiz iştirak ederek gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ayrıca bölgedeki polis merkezlerimiz de düğün sahiplerine ulaşıp tebligatlarda bulunarak bunun önüne geçilmeye çalışılıyor” diye konuştu.


Düğün sahibi Beytullah Üregen ise polis ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kendilerinin de ‘Silaha hayır’ dediğini vurguladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç