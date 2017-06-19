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19 Haziran 2017 11:59

Kayseri Safa Genç Ortam Derneği’nden Erciyes’te Anlamlı Çalışma

Safa Genç Ortam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri ülke genelinde her bölgede düzenledikleri etkinliklerin Kayseri bölümünü Erciyes dağında gerçekleştirdi.

Kayseri Safa Genç Ortam Derneği’nden Erciyes’te Anlamlı Çalışma

19 Haziran 2017 11:59


Hafta sonu Erciyes Dağında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde bir araya gelen lise ve üniversiteli gençler, İslam’da İletişim, edep, ahlak ve maneviyat konularını öğrenirken bunun yanı sıra doğa yürüyüşü ve teleferik turu gibi sosyal ve sportif faaliyetlerle de moral buldu.


Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Kampları organizasyonu kapsamında yapılan programda konuşma yapan Ali Ramazan Dinç, "Gençliğin sorumlulukları ve önemine işaret ederek, gencin iki özelliği vardır. Birincisi sarsılmaz iman, ikincisi hidayettir. Hidayet Rabbimizin rızasını bulmaktır. Genç ise çağı aşan kimsedir" dedi.




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