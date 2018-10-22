Kayseri Sağlık-Sen'den kınama

Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Kayseri Şehir Hastanesinde görevi başında saldırıya uğrayan hemşireyi tedavi gördüğü beyin cerrahi servisinde sendika olarak ziyaret ettik" diyerek saldırıyı kınadı.

Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Darp edilme nedenine baktığımızda, darp edilen hemşire arkadaşımızın hastasını korumak amacıyla kalabalık bir şekilde girmeyin hastamıza zarar verirsiniz hastamız enfeksiyon kapabilir diye uyardığı için böyle bir olaya maruz kalıyor.

Darp nedeniyle hemşire arkadaşımız beyin cerrahi servisinde tedavi altına alınmıştır. Görevi başında meslektaşımızın darp edilerek şiddete maruz kalması hepimizi derinden üzmüştür. Böyle bir menfur saldırıyı kabul etmemiz asla mümkün değildir ve sürekli bu olaylara şahitlik ediyoruz. Sağlık hizmetlerini halkımızın tamamına din, dil, ırk ayrımı yapmadan sunan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin lanetliyoruz” dedi.

Doğan ayrıca, “Şiddetin önlenmesine yönelik kalıcı ve caydırıcı önlemler alınması artık zaruri bir ihtiyaçtır. Şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal olarak hareket etmeliyiz. Zor şartlar altında 7/24 görev yapan sağlık çalışanlarının bir de şiddet endişesiyle çalışmaları, hayatlarını da olumsuz etkiliyor. Çalışanlara yönelik şiddet uygulayanlara gereken cezaların verilmesi gereklidir" ifadesinde bulundu.

"Kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarımıza uygulanan şiddeti halkımızın da tasvip etmediği muhakkaktır" diyen Başkan Doğan şöyle devam etti; “Bu olayları gerçekleştiren sağlıksız zihniyetlere karşı ülke insanımız da tepkisini ortaya koymalıdır. Kayseri Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemşire arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyor, tüm sağlık camiası adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” diye konuştu.