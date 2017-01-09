Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gülsoy, "Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın, demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Basın toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında, toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan en etkili araçlardan biridir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü: " Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkân sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir.

"Kayseri basını da bu sorumlulukların bilinciyle kamuoyunun aydınlatılması konusunda üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmektedir. Kamuoyunu aydınlatmak için her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle, yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum."