Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 12:54

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu’ndan Başkanlarına Ziyaret

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy’un meslektaşları aynı zamanda Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği üyeleri KTO yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu’ndan Başkanlarına Ziyaret

31 Mayıs 2018 12:54


KTO Başkanı Ömer Gülsoy, meslektaşlarının yapmış olduğu görkemli ve kalabalık ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Seçim sürecinde vermiş olduğunuz desteklerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu iş her şeyden önce güven meselesi. Bizler de bu güveni kazanarak ticaret erbapları tarafından göreve layık görüldüysek bundan daha kıymetli bir şey olamaz. Sağ olsun dernek üyelerimiz her fırsatta bizlere destek oldular ve bu güveni hissettirdiler. Biz de bundan sonra üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak kuyumcu ve sarraf esnafımızla birlikte şehrimizin ticari hayatına ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.


Başkan Gülsoy’un meslektaşları ise, dernekleri ve çarşı esnafı adına gurur duyduklarını belirterek, “Ticaretin en aktif şekilde işlediği yerlerden biri olan kazancılar çarşısında büyümüş ve yetişmiş biri olarak Ticaret Odası Başkanı seçilen Ömer Bey, başkanlığa yakışan bir isim. Ticareti görev bilen, aktif şekilde ticaretle uğraşan, ticari kaygıların, isteklerin, beklentilerin farkında olan birinin ticaret odası başkanı olması bizleri rahatlattı. İş, ehline bırakılmış oldu” ifadelerini kullandılar.


Dernek üyeleriyle birlikte çarşı hakkında görüş alışverişinin yapılarak talep ve beklentilerin ele alındığı ziyarette, Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu tarafından Başkan Gülsoy’a ve Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu’ya hediye takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
22
°
C
  • Cuma
    22°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç