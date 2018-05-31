KTO Başkanı Ömer Gülsoy, meslektaşlarının yapmış olduğu görkemli ve kalabalık ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Seçim sürecinde vermiş olduğunuz desteklerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu iş her şeyden önce güven meselesi. Bizler de bu güveni kazanarak ticaret erbapları tarafından göreve layık görüldüysek bundan daha kıymetli bir şey olamaz. Sağ olsun dernek üyelerimiz her fırsatta bizlere destek oldular ve bu güveni hissettirdiler. Biz de bundan sonra üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak kuyumcu ve sarraf esnafımızla birlikte şehrimizin ticari hayatına ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.

Başkan Gülsoy’un meslektaşları ise, dernekleri ve çarşı esnafı adına gurur duyduklarını belirterek, “Ticaretin en aktif şekilde işlediği yerlerden biri olan kazancılar çarşısında büyümüş ve yetişmiş biri olarak Ticaret Odası Başkanı seçilen Ömer Bey, başkanlığa yakışan bir isim. Ticareti görev bilen, aktif şekilde ticaretle uğraşan, ticari kaygıların, isteklerin, beklentilerin farkında olan birinin ticaret odası başkanı olması bizleri rahatlattı. İş, ehline bırakılmış oldu” ifadelerini kullandılar.

Dernek üyeleriyle birlikte çarşı hakkında görüş alışverişinin yapılarak talep ve beklentilerin ele alındığı ziyarette, Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu tarafından Başkan Gülsoy’a ve Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu’ya hediye takdim edildi.