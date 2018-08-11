Hizmet alan vatandaşlar, “Böyle hizmet görmedik” diyor.

Bunlardan biri olan ve Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Kayseri Şehir Hastanesi; 413 poliklinik odası, 253 yoğun bakım ünitesi, 43 ameliyat masası olmak üzere toplam bin 607 yatak kapasitesi ile Kayseri ve bölge illerden gelen hastalara hizmet veriyor.

Kamu Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) modeli ile hayata geçirilen Kayseri Şehir Hastanesi; Türkiye’nin ilk şehir hastanesi projesi olma özelliğini taşıyor.

Sanayi ve ticaret merkezi olarak bilinen Kayseri, yıllık ortalama il genelinden ve il dışından 3 buçuk milyon hastaya sağlık hizmeti vermesi, sağlık sektöründe yaptığı yatırımlar sayesinde de bundan böyle sağlık üssü olarak bilinir hale geldi.

İleri teknolojik uygulamalar, akıllı sistemler ve yeni teknolojilerin kullanıldığı cihazlarla donatılan hastane; modern ve ferah yapısıyla, tek ve çift kişilik hijyenik, geniş odaları, temiz ve ferah sosyal alanları ile hem çalışanlarına hem de hastalarına en yüksek standartlarda hizmet vermekte olup bilgi ve tecrübe yönünden güçlü, akademik sağlık kadrosu ile de en hızlı ve güvenilir şekilde hastalara sağlık hizmeti sunuyor.

Hastanede girişimsel radyoloji ve cerrahi işlemlerin tek ameliyat odasında gerçekleştirilmesine imkan sunan hibrit ameliyathaneler mevcut olup 10 adet erişkin ve 10 adet pediatrik olmak üzere 20 yataklı Kemik İliği Tranplantasyon (KIT) merkezi de ayrı bir değer katıyor.

IVF (in vitrofertilizasyon) halk arasında bilinen tabiri ile tüp bebek uygulamasının da mevcut olduğu hastanede öne çıkan bir başka özellik de ‘Keyifli Doğum Odası’. Bunların yanı sıra kampuste 3 bin 200 araçlık kapalı, 200 araçlık açık otoparkın yanı sıra helikopter pisti de bulunuyor.

“Devletimizin gücünü hissettik”

Hastaneden hizmet alan vatandaşlar ise bu şekilde bir hizmeti daha önce başka bir sağlık kuruluşundan almadıklarını ifade etti. Vatandaşlar şunları söyledi:

“Hizmeti hastanenin girişinden itibaren görüyoruz. Çok güzel olmuş, yapanlardan Allah razı olsun. Devletimizin gücünü, varlığını, vatandaşa verdiği önemi burada hissettik. Az önce hastamızın yanına çıktık, temizliği de gözlerimle gördüm. Temizlik personellerine de yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.”

“Sanki hastane değil, otel”

“Eşim ameliyat olmuştu, onun kontrolleri için geldim. Daha önce de zaten burada bir arkadaşımın yanında refakatçi olarak kaldım. Sanki hastane değil, otel gibi. Allah binbir kere razı olsun devletimizden. Cumhurbaşkanımıza kendi adıma kucak dolusu saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah devletimize düzen versin. İl Sağlık Müdürlüğüne de ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyoruz.”

“Hizmet daha kapıdan başlıyor”

“Hizmet kapıdan başlıyor, servislerde bitiyor. Arabaya kadar götürüyorlar, ben böyle bir hizmet görmedim. Devletimize ve Sağlık Bakanlığımıza çok çok teşekkür ederim.”

“Ne böyle hizmet ne böyle hastane gördük”

“Ne böyle bir hizmet ne böyle bir hastane gördük. Bin kere razı olsun, her şey de dört dörtlük.”

“İlaç ve doktor kuyrukları bitti”

“Dört-beş kişiyle birlikte hastaneye geliyorduk; kimi ilaç, kimi doktor kuyruğuna giriyordu. O günleri biz gördük, geçirdik. Allah işlerini rast getirsin. Şimdiki gençler o günleri bilmediği için hep böyle sanıyorlar. Ama o günleri görenler hastane, ilaç kuyruklarını bilir. Devletimizden Allah razı olsun.”