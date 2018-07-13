Dr. Alper Sami Kunt ve ekibi tarafından Tip 1 Diseksiyon (kalpten çıkan ana damarın yırtılması) ve ileri derecede kalp yetmezliği olan hastalar; Gülseren Altıntaş ve Emine Ballı’ya ameliyatsız tıkalı kalp damarlarının açılması ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

68 yaşındaki Gülseren Altıntaş, uzun süre sağlık sıkıntısı yaşadığını, farklı sağlık kuruluşlarına başvurduğunu ama sağlığına kavuşamadığını ve en son Kayseri Şehir Hastanesine müracaat ettiğini belirtti. Altıntaş, burada yapılan tetkiklerin ardından gerekli işlemlerin yapılarak rahatsızlıklarından kurtulduğunu ifade ederek, hizmetin kalitesinden memnuniyetini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Niğde’den Kayseri Şehir Hastanesine müracaat eden ve ameliyatı gerçekleştirilen Emine Ballı’nın oğlu Yüksel Ballı ise annesinin 2 yıl önce bypass ameliyatı geçirdiğini daha sonra rahatsızlığın yeniden nüksetmesi üzerine yaptığı araştırmalar sonucu Kayseri Şehir Hastanesini tercih ettiklerini belirterek, “burada uygulanan özel bir yöntem sonrası annem çok şükür ki sağlığına kavuştu emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.