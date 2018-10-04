Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 2017 yılında 211 bin hastaya baktı

Dr. Fırat Ozan, kliniğin 2017 yılında 211 bin hastaya baktığına söyleyerek, “Yatak doluluk oranımız yüzde 90'ın üzerinde” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 22 uzman hekim, 8 asistan doktor, 20 hemşire ve 10 sağlık teknikeri ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

2017 yılında 211 bin hasta bakarak Türkiye genelindeki hastaneler sıralamasında 1'inci sırada yer alan Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde, günde 12 tane büyük ameliyat gerçekleştiriliyor.

Dr. Fırat Ozan, yaptığı açıklamada, klinik hakkında bilgiler vererek, “Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığı hareket sistemini oluşturan kemik ve yumuşak dokulara ait doğumsal ve edinsel hastalıklar ile bu dokulara ait tanı ve tedavisini kapsar. Yaşamın her bölümünde insanlar ortopedi ve travmatoloji sorunlarıyla karşılaşabilmektedir. Bununla birlikte sunulan sağlık hizmetlerin artışı ve sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin kolaylığı ortopedi ve travmatoloji hastalarının günümüzde hekimlerin en fazla tedavi ettikleri hasta popülasyonu haline getirmiştir. Kliniğimiz şehir hastanesinin genel hastane bölümünün 4'üncü katında hizmet vermektedir, 2 klinikten oluşmaktadır ve toplamda 72 yatağımız bulunmaktadır. Kliniğimizde toplam 22 uzman hekim ve 8 asistan doktor yer almaktadır. Bunun haricinde toplamda 20 hemşire, 10 sağlık teknikeri, 13 veri giriş elemanı, 6 oda destek elemanı ve 3 taşıma personeli ile hizmet vermekteyiz. Servisimizde toplam 72 yatağımız bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kliniğine sadece Kayseri değil, çevre il ve ilçelerden de hasta akışı olduğunu kaydeden Ozan, “Oldukça yoğun bir tempoda çalışmaktayız. 2017 dönemi Türkiye genel verilerine göre klinikte yatan hasta sayısı olarak 5 bin 214 hasta sayısı ile kendi branşımızda 1'inci sırada yer aldık. Yatak doluluk oranımız ise yüzde 90'ın üzerindedir. Genel hastanemizin zemin katında her gün 9 poliklinik odamız mevcut. Bunun haricinde hafta içi akşamları ve hafta sonları da olmak üzere mesai dışı poliklinik hizmeti vermekteyiz. Yine 2017 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 211 bin hasta sayısı ile 1'inci sırada yer almıştır. Merkez ameliyathanemizde toplamda 4 tane ameliyat salonumuz, 1 tane de lokal odamız bulunmaktadır. Lokal ameliyatlar haricinde günlük ortalama 12 büyük işlem uygulamaktayız. İmkanlar el verdiğince akşam nöbetlerine de devam etmekteyiz” dedi.