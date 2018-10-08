Kayseri Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanesi Acil Hekimlerine Oryantasyon Eğitimi

Eğitimin açılış programına İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, başkan yardımcıları, sağlık idarecileri, acilde görevli Hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, "Bugün burada ilklerden birini yaşıyoruz. Biliyorsunuz kampüsümüz eski ama yeni bir isimle Kayseri Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başladık. Kayseri'mizin tamamına yakın büyük bir kısmına, günlük 1500 hastaya bakan bir acilimiz var. Bu eğitimlerin amacı kaynaşmayı sağlamak, bilgi aktarımı yapmak, onun için böyle bir program yaptık. Sağlık Müdürlüğümüz beklediğimizin çok üstünde destek verdi. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli ise; acil servislerin mesleki hekimlik hayatının olmazsa olmazı durumunda olduğunu, acil servislerde sadece bilgi olmadığını aynı zamanda ortam yönetimi olduğunu da belirterek “Bu eğitimleri önemsiyorum, acil uzmanı olan veya acil tecrübesi olan arkadaşlarımız sizler için muhteşem bir öğretici pozisyonunda olacak” dedi.

10 Ekim 2018 tarihinde sonlanacak olan oryantasyon eğitiminde; Türkiye ve Dünya'da Acil Tıp, Doğru Triaj, ve Acil Serviste Dikkat Edilecekler, Göğüs Ağrısı ve Nefes Darlığına Yaklaşım, Acil Serviste Kullanılan İlaçlar ve Dozlar gibi bir çok konu yer alacak.