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07 Ağustos 2018 11:31

Kayseri Şehir Hastanesinde İlk Kez Balon Anjiyoplasti İşlemiyle Tedavi Gerçekleştirildi

Çocuk Kardiyoloji Ekibi tarafından, Anjiografi Laboratuvarında ilk kez Balon Anjiyoplasti işlemiyle tedavi gerçekleştirildiKayseri Şehir Hastanesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne solunum sıkıntısı nedeniyle başvuran ve çocuk yoğun bakımda takibe alınan 1 aylık bebekte, yapılan ekokardiyografi sonucunda inen aortasında (şah damarında) ciddi darlık saptandı.

Kayseri Şehir Hastanesinde İlk Kez Balon Anjiyoplasti İşlemiyle Tedavi Gerçekleştirildi

07 Ağustos 2018 11:31

Çocuk Kardiyoloji Ekibi tarafından, Anjiografi Laboratuvarında ilk kez Balon Anjiyoplasti işlemiyle tedavi gerçekleştirildi


Kayseri Şehir Hastanesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne solunum sıkıntısı nedeniyle başvuran ve çocuk yoğun bakımda takibe alınan 1 aylık bebekte, yapılan ekokardiyografi sonucunda inen aortasında (şah damarında) ciddi darlık saptandı.


Hastane çocuk kardiyoloji ekibi tarafından, anjiografi laboratuvarında balon anjiyoplasti işlemiyle başarılı bir şekilde tedavisi gerçekleştirildi. Türkiye’de ileri merkezlerde yapılabilen bu işlem, Kayseri Şehir Hastanesinde ilk kez çocuk kardiyoloji ekibi tarafından uygulandı.




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