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10 Mayıs 2018 13:35

Kayseri Şehir Hastanesinde İlk Mesai Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Başladı

05 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın açılışını birlikte yaptığı Kayseri Şehir Hastanesine taşınma işlemlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Binasında hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinik ve Poliklinikleri ile başlandı.

Kayseri Şehir Hastanesinde İlk Mesai Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Başladı

10 Mayıs 2018 13:35


Taşınma esnasından kliniklerde yatan hastaların nakli sağlıklı bir şekilde Kayseri Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine gerçekleştirilirken, polikliniklerde vatandaşların hizmetine açıldı.


Hasta kabulüne başlanmasının ardından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli hizmet verilen servislerin sorumlu doktorları ile görüşerek herhangi bir aksaklık olup olmadığı konusunda bilgiler aldı ve çalışmaları yerinde gözlemledi. Ziyareti sırasında servislerde tedavi gören hastalar ile de görüşerek hastane hakkındaki ilk izlenim ve düşüncelerini soran Benli geçmiş olsun temennilerinde bulundu.




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