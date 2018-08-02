Kayseri Şeker akıllı damla sulama dönemine geçiyor

NASA’nın yayımladığı ve Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda ciddi kuraklık riski ile karşı karşıya kalacak ülkeler arasında gösterildiği raporu nedeniyle oluşacak kuraklık için tarımsal alanlarda alınması gereken önlemler kapsamında Kayseri Şeker tarafından pancar tarımında akıllı damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına başlandı.

Kayseri Şeker’e ait 55 parselde 35 pancar çeşidi, 20 çeşit gübre ve ilaç denemesi ile 20 çeşitdeneme tarlasında tekerrürlü pancar ekim alanlarındadamla sulama sistemleri yapıldı. Ayrıca; Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Kayseri Merkeze bağlı Mahzemin, Bünyan, Yeşilhisar ve Develi bölgesi Zile köyü olmak üzere 4 bölgede çiftçi tarlalarında da örnek olarak RivulisEurodripşeritli damla sulama boruları ile uygulamalar başlatıldı.

2018-2019 Kampanya döneminde 20’şer dönüm pancar tarlasında damla sulama sistemi yapan Kayseri Merkez Mahzemin Çiftçilerinden Mehmet Yasman, Bünyan Çiftçilerinden Fatih Çam, Yeşilhisar çiftçilerinden İbrahim Göktaş ile Develi Zile çiftçilerinden Bayram Alay, damla sulama sistemi sayesinde su, enerji ve işçilik şu aşamada %50 tasarruf sağlandıklarını, uydu sistemi aracılığı ile tarlalarının Kayseri Şeker Fabrikası tarafından sürekli izlenerek kendilerinin tarladaki hangi bölgenin suya ihtiyacı olup olmadığının sürekli olarak bilgilendirildiklerini kendilerinin de o doğrultuda sulamaya yön verdiklerini damla sulama sisteminden memnun olduklarını belirttiler.

Kayseri Şeker’in şeker pancarı tarımını geliştirmek, verimliliği artırmak ve akıllı damla sulama dönemi çalışmaları hakkında bilgi veren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Bir damla suyun ülkenin ve insanımızın geleceği açısından çok önemli olduğu bilinci ile hareket edilmesi gerekmektedir. Tarımın sürdürülebilir ve devamlı olabilmesi, gelecek nesillere su kaynaklarımızın ve tarım arazilerimizin korunarak bırakılmasına bağlıdır.

Bu kapsamda su kaynaklarının akılcı, verimli ve ekonomik kullanımı ve pancarın verim ve kalitesi artarken su tasarrufunun da sağlanması sayesinde damla sulama çok önem arz etmektedir.

Pancarda damla sulama sayesinde su tasarrufu yanında enerji ve işçilik tasarrufu da sağlanmaktadır. Aynı zamanda Kayseri Şeker deneme tarlalarında Manna uydu sistemleri aracılığı ile tarladaki pancarın hangi bölgesinin ne zaman ve ne kadar suya ihtiyacı olduğu tespit edilerek uyduya göre su ihtiyacının giderilmesi sistemi başlatılmıştır. Busistem sayesinde Şeker pancarında %40 daha az su ile %20 verim artışı mümkün hale gelecektir” dedi.

Damla sulama sistemlerinin yapıldığı alanlarda Temmuz ayı sonu itibariyle su tasarrufu, yaprak hastalıklarının önlenmesi, verimlilik ve kalite artışı ile şeker oranının artış değerlerindeki olumlu gelişmeler kaydedildiği belirtilirken, IPCC-iklim değişikliği kaynaklarının verilerine göre kuraklığın, aşırı su kullanımı ve yüksek sıcaklık sebebiyle, 2025 itibari ile çoğu tarımsal alanda artacağına dikkat çekilmesi damla sulama sistemlerine olan rağbeti her geçen gün artırması bekleniyor.