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Kayseri Şeker Anadolu'nun En Büyük 30. Şirketi Oldu

2017 yılı verilerine göre yapılan araştırmada, Kayseri Şeker, Anadolu’nun En Büyük 500 şirketi arasında 30.

2017 yılı verilerine göre yapılan araştırmada, Kayseri Şeker, Anadolu'nun En Büyük 500 şirketi arasında 30. sırada yer aldı.


Yapılan araştırma sonuçlarına göre Kayseri Şeker, 1 milyar 354 milyon 161 bin 228 TL ciro ile gıda sektöründe Anadolu'nun en büyük 500 şirketi sıralamasında 30. sırada yer aldı.


Araştırma sonuçlarına göre Boytaş Mobilya Sanayi ise 1 milyar 345 milyon 546 bin 916 TL ciro ile 31. sırada yer aldı.

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