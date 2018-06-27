Kayseri Şeker, Ar-Ge tarım arazileri akademik katkı ile canlanıyor

Kayseri Şeker, Ar-Ge çalışmaları ile toprağa can, ekonomiye kan, bilime heyecan, bilim adamlarına unvan, akademik personele istihdam, çiftçiye alternatif alan açmayı hedefliyor.

Kayseri Şeker’in Ar-Ge araştırmaları için bünyesinde Akademisyenler bulundurması, fabrikayı adeta bir eğitim merkezine dönüştürmesi, fabrika içerisinde araştırmalar için arazi tahsis etmesi, yöneticilerin çalışmalara bizzat katılarak araştırmaların arazi ve laboratuvar aşamaları hakkında yetkililerden sürekli bilgi almaları, Ar-Ge harcamalarına büyük destek sağlanması, akademik çevreler tarafından büyük beğeni topluyor. Çalışmaların Şeker sektörü ve Ar-Ge Merkezleri açısından da bir rol model olduğu belirtiliyor.

Ar-Ge Merkezinin Haziran ayı çalışmalarına katılan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Tarımsal ıslah ve Uygulama alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Arazi çalışmalarına Başkan Akay ile birlikte, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdürü yardımcıları, İsmail Gedik, Kazım Duygulu, İnşaat Koordinatörü Sinan Bozdoğan ve Pandoğa Şirket Müdürü Cemal Sunulu da iştirak ettiler.

Başkan Akay; Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinin çalışmalarının, Kayseri Şeker’in ve Çiftçinin geleceği açısından önemine dikkat çekerek, Ar-Ge Merkezimizde yapılan araştırma ve ıslah çalışmalarını Kayseri Şekerin ve çiftçimizin geleceği olarak görüyorum dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezimize ait Tarımsal ıslah ve Uygulama alanında çeşitli ürünlerin deneyleri yapılıp, gelişmeler sağlanıyor. Ar-Ge Birimimizde kendini geliştirmiş konusuna hakim, eğitimli, ekibimiz arazide ve laboratuvar aşamasında başarılı çalışmalarını ortaya koyuyorlar. Bu nedenle Ar-Ge Merkezimizde yapılan araştırma ve ıslah çalışmalarını Kayseri Şeker’in ve çiftçimizin geleceği olarak görüyorum.

Kayseri Şeker, bu sektörde kendini geliştirecek ve iddiasını gösterecekse öncelikle Ar-Ge ve Tohum konusunda kendini geliştirmesi lazım. Biz bu çalışmalarımızı sadece şeker pancarında değil diğer ürünlerde de ortaya koymaya çalışıyoruz. Özellikle kabak çekirdeği konusunda önemli gelişme kaydettik. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu bu deneyler sonucunda kabak çekirdeği artık gelecek seneden itibaren tohum olarak satılır hale gelecektir.

Bilindiği üzere tohum deneme çalışmaları 1-2 sene içerisinde olacak hususlar değildir. Bu konuda çok ciddi emek göstermek gerekir. Başarabilmek için zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle biz bu işleri sabırla yapmaktayız. Yönetim olarak da ekibimizin bu konudaki ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılamak konusunda irademizi ortaya koymuş bulunmaktayız. Zaten Ar-Ge çalışmalarımızı, Kayseri de ve Şeker Sektöründe ilk olarak başlatmakla bunu net bir şekilde ortaya koymuştuk. Fakat bunu başlatmak kadar geliştirmek de önemlidir. Eğer bu konuda inşallah ekibimiz başarılı olursa Türkiye de iddialı bir hale geldiğimiz gibi Dünya ile de rekabet içerisinde olmayı planlıyoruz.

Ülkemizin gerek iklim gerek toprak yapısına uygun tohumlar geliştirmek için biz de bu istikamette ilerlemeye çalışacağız. Genç ve dinamik ekimimiz yanı sıra uzman bir ekibe sahip durumdayız. Ben ekibimizin de bu işte büyük bir başarıyı ortaya koyacaklarına inanıyorum dedi.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinin Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Modeli kapsamında; 4 adedi ticari ürün olarak önem arz eden, 7 adedi tamamlanan, 19 adedi devam etmekte olan 26 Proje bulunmaktadır. Bu projelerin 12 adedi TÜBİTAK destekli olup, TÜBİTAK destekli projelerin 4’ünün tamamlandığı 4’ünün devam ettiği ve 4’ünün de onay aşamasında olduğu belirtildi.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi bünyesinde; 1 Doktor, 5 Doktora öğrencisi, 11 yüksek lisans mezunu, 9 Yüksek lisans öğrencisi, 22 Üniversite mezunu 2 Ön lisans öğrencisi istihdam edilirken, Proje çalışmaları için 7 Laboratuvar, 1 pilot tesis, 4 uygulama alanı, 1 adet sera, fabrika içerisinde 10 dekar, ERÜTAM arazisi olarak da 2.200 dekar arazi tahsis edildiği ve yapılan bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen verilerin ise Bölge ve Ülke tarımının gelişmesine katkısı bekleniyor.