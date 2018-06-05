Kayseri Şeker, Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray çiftçileriyle buluştu

Kayseri Şeker tarafından düzenlenen Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray Bölge çiftçi toplantıları, çiftçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Toplantıları, Belediye Başkanları, Ak Parti İlçe Başkanları, Ziraat Oda Başkanları, Pancar Kooperatifi temsilcileri, Tokat ulusal ve yerel basın mensupları da yakından takip ederek özelleştirme ihaleleri sürecindeki oluşturulan olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve Kamuoyunu doğru bilgilendirilmeye çalışmaları Bölgede şeker pancarı tarımı ve Pancar çiftçisine verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Çiftçi toplantılarına, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları ve diğer yetkililer katıldılar.

Çiftçi toplantılarında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikasının kuruluş yıllarındaki üstlendiği önemli görev ve Bölgedeki pancar tarımının köklü bir geçmişinin önemine değinerek, Turhal Şeker Fabrikasını geliştirerek yaşatmak niyetiyleTurhal Bölge Çiftçileri, çalışanlar ve Kayseri Şeker yöneticilerinin hep birlikte el ele vererek Kayseri ve Boğazlıyan Şeker fabrikaları ve bölge çiftçilerinin sahip oldukları imkanlara kavuşturacaklarını belirtti.

Başkan Akay, Kayseri Şeker’in rol model uygulamalarıyla şeker pancarı tarımı ve şeker sektörünün umudu haline nasıl geldiğini ve Turhal Bölgesinde de Şeker Pancarı tarımını nasıl geliştirmeyi planladıklarını, Şeker pancarı tarımının tarladan sofraya kadar olan aşamalarının dünya standartlarına uygun hale getirilerek, Türk Şeker sektörünün ve pancar çiftçisinin dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelmesi için, Tarla hazırlığından, pancarın sökülerek fabrikaya sevkine kadar geçen süreçte gereken bütün çalışmaların elbirliği ile yapılacağını ifade etti.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri Şeker, Şeker pancar taban fiyatını, Türk Şeker’in belirlediği fiyattan 10 TL/ton fazla fiyat belirledi. 2017-2018 kampanya döneminde A kotası pancar fiyatını 220 TL/ton olarak belirledi ve 2017 yılında Aralık ayının 27 ile 28’inde henüz işletme çalışırken ödedi. Aynı zamanda pancar tarımını geliştirmek adına da pancar çiftçisine, gübre avansı, mazot avansı, tohum avansı, kristal ve küp şeker avansı, ekim avansı, faizden kurtarma avansı, çapa avansı, sulama avansı, ramazan bayramı avansı, kurban bayramı avansı, söküm avansı, ilaç avansı gibi avanslar da verildi. Kayseri Şeker’in yakalamış olduğu kazanımlar ve başarılı uygulamalarını, öncelikle Turhal bölgesi ve ülke genelindeki Pancar tarımı yapılan alanlara yaymak suretiyle pancar tarımına olan ilgiyi artırmak gayreti içerisindedir. Bu başarı ise ancak Yönetici, Çiftçi ve çalışan el ele verilerek sağlanabilir.”