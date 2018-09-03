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03 Eylül 2018 11:02

Kayseri Şeker ayçekirdeği baş fiyatını açıkladı

Kayseri Şeker adına Kayseri Şeker’in iştiraklerinden Pan-Pa şirketinin çerezlik ay çekirdeğinin 2018 yılı hasat dönemi alımlarına başlandığı belirtildi.

Kayseri Şeker ayçekirdeği baş fiyatını açıkladı

03 Eylül 2018 11:02


Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çerezlik ay çekirdeğinde 2018 yılı hasat dönemi baş fiyatını 5.500 TL/ton olarak açıkladı.


Başkan Akay, "Şeker pancarının önceliğimiz olmakla birlikte diğer ürünlerde olduğu gibi Kuru yemiş sektörünün ana girdilerinden birisi olarak tüketilen çerezlik ay çekirdeğinin tarımına da Kayseri Şeker olarak destek olmaya çalışıyoruz" dedi.


Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü, "Geçtiğimiz sene şeker pancarı tarımı yapan çiftçilerimizin üretmiş olduğu diğer ürünlerden ay çekirdeğini Pan-Pa şirketimiz aracılığı ile almak suretiyle çiftçilerimize önemli bir gelir sağladığımızı düşünüyorum. Bu sene de ay çekirdeği alımlarımız devam edecektir.


Bizim amacımız, çiftçimizin şeker pancarı dışında üretmiş olduğu diğer ürünleri de almak suretiyle çiftçimizin gelirini artırmak, ürününün değerinde satılmasına katkı sağlamak ve aynı zamanda sözleşmeli tarım ile kaliteli, verimli bir ürün ortaya koymaktır.


Bu uygulama sayesinde çiftçimizin yüzü, şeker pancarı dışındaki diğer ürünlerden dolayı da gülmeye başladı. Bu bizim için vazgeçilmez bir faaliyettir."




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