Kayseri Şeker çerezlik ayçiçeği sektöründe de lider olacak

Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesinde paketlenerek tüketiciyle buluşan Pan Bakliyat-Kuruyemiş ürünleri ile ilgili açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker pancarının öncelikleri olmakla birlikte, diğer tarım ürünlerinde de çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Yeşilhisar ve Kocasinan’ın ayçiçeği tarımına elverişli olduğunu dile getiren Başkan Hüseyin Akay, bundan sonraki süreçte Kayseri Şeker’in de, ilin de kuruyemiş tarımında adından söz ettireceğine inandığını ifade etti.

Konuyla ilgili konuşan Yeşilhisar Bölgesi kadın çiftçilerinden Selma Çabuk ,”Daha önce Yeşilhisar böyle bir faaliyet görmemişti. Çiftçiler hep dolandırılıyordu. Ziraat Mühendisleri ayağımıza kadar geliyorlar Ürünümüzü ayağımıza kadar gelip peşin parayla alıyorlar. Ölçümleri her şeyi gözümüzün önünde yapıyorlar. Hüseyin Akay beyden Allah razı olsun. Böyle bir insanı Allah başımızdan eksik etmesin. Çiftçi hizmetlerden memnun olduğu için bundan sonra daha çok ekecek” dedi.

Yeşilhisar Bölgesi çiftçilerinden Ramazan Akyurt ise, “Şeker Fabrikasından ziraat mühendisi arkadaşımız gelip hiçbir ücret talep etmeden çekirdeğimizin değerini fiyatını belirliyorlar. Satmak istersek hem de peşin parayla alıyor. Bundan dolayı çok teşekkür ederiz. İki üç gündür ben burada çekirdek kurutuyorum ziraat mühendisi arkadaş devamlı gelip her taraftan numune alarak bizim malımızın değerini bize bildiriyorlar. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Yine Yeşilhisar Bölgesi çiftçilerinden Ahmet Bülbül de, “Kayseri Şeker’in ayağımıza kadar gelip çekirdeğimizi buradan alması bile çiftçimize büyük katkı sağlamıştır. Bunun yanında kabak çekirdeği, nohut, fasulye gibi ürünlerimizi de alacaklardır. Buraya kadar gelip peşin parayla çekirdek alması çiftçiye büyük katkı sağlamaktadır. Yeşilhisar bölgesinde erken ekilen kesimlerde verim düşük. Şimdi ekilenlerde dönümünde iki yüz kilo civarında çekirdek veriyor. Biz nisanın yirmi beşinde filan ekiyoruz sekizinci ayın beşi altısı gibi de hasada başlıyoruz. İşçilik sorunumuz yok. Bizim pancar işçisi bu çekirdeği de kesip yapıyor. Pancarı yapana çekirdeği de veriyoruz. Kesip patosa atıyor. Patosdan da biz getirip buraya serip kurutuyoruz. Biçerdöverle eleyip bir yere silo yapıyoruz.Benim şahsıma ait yüz beş dönüm yerim var yirmi üç, yirmi dört ton bekliyorum. Kayseri Şekerde sağ olsun gelip burada bakıyor mallarımıza peşin para ödeyip bizleri sıkıntıdan kurtarıyor.Başkanımızdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Kocasinan İlçesi Kızık Köyü çiftçisi Mahmut Akay ise, “Kayseri Şeker’in ayçiçeği sektörüne girmesi çiftçinin çok büyük menfaatine oldu. Paramızı peşin veriyor. Ürünümüzü ayağımızda alıyor. Yolumuzu da kolaylaştırıyorlar çok memnunuz. Analizleri burada yapılıyor ona göre fiyat veriliyor. Ben pancar ekmiyorum ama çekirdeğimi satıyorum hububatımı satıyorum. Ay çekirdeği piyasasına Kayseri Şeker’in girmesi ile fiyatlarda denge oldu tüccardan daha fazla vermeye başladı.17 dekar yerim vardı 3 tona yakın ürün aldım. Dekara verimlilik 175 -200 kilo civarında. Çok teşekkürler Kooperatif başkanımızdan da Allah razı olsun çok iyi oldu bu işler” ifadelerini kullandı.