Kampanya açılışında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 2017-2018 Kampanya döneminde Randevulu söküm ve tesellüm seferberliği başlatıldığını belirterek, çiftçilerin pancar söküm ve tesellümünde randevu programına uymaları sayesinde 45 Milyon TL daha ek kazanç elde edeceklerini belirtti.

Başkan Akay; "Kayseri Şekere bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikasının faaliyet alanında dört bölge müdürlüğüne bağlı 3805 çiftçisiyle pancar ekim sözleşmesi yapılmıştır. Bu bölgedeki pancar üretiminin 1 milyon 200 bin ton olması beklenmektedir. Bu üretilen pancarın Parasal değeri ise yaklaşık 300 milyon TL olmaktadır.

Boğazlıyan Şeker Fabrikamıza diğer bölgelerimizden gelecek olan 270 bin ton pancar ile birlikte toplam 113 gün sürecek olan 11. kampanya süresince 1 milyon 470 bin ton pancar işlenerek 210 bin ton kristal şeker yapılması beklenmektedir.

Bu kampanya döneminde başlatmış olduğumuz programlı pancar alımı uygulamasını kış sezonundaki eğitim toplantılarında çiftçimize anlatmış ve uygulama konusunda mutabakat sağlamıştık" dedi.

Başkan Akay Randevulu söküm sisteminde uygulanacak prim sistemini ise şu şekilde açıkladı;"Uygulamaya başladığımız programlı pancar alımı Üç periyot şeklinde uygulanacaktır.

1. Periyot 9 eylül 9 ekim arası prim uygulaması 25 TL/ton, A kotası,12 TL/Ton C kotası

2. Periyot 10 ekim 20 kasım arası 10 TL/ ton A kotası , 5 TL/ton C kotası

3. Periyot 21 kasım 18 aralık arası 20 TL/ ton prim A kotası , 10 TL/tın C kotası

Prim uygulaması yapılacaktır. Bu uygulama sonucu toplamda çiftçimize 45 milyon TL randevulu söküm primi verilmiş olacaktır" dedi.