Kayseri Şeker çiftçisini serinletti

Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Tokat ve Amasya olmak üzere 6 İlde 21 bölge ve 424 köyde yaklaşık 14 bin 990 çiftçi adeta bayram yaptı.

Kayseri Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan; Kayseri Merkez, Yeşilhisar, Develi, Bünyan, Pınarbaşı, Şarkışla, Gemerek, Sarıoğlan, Boğazlıyan, Yenifakılı, Yenipazar ve Çandır olmak üzere 12 Bölge ile Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan; Sivas, Yıldızeli, Çamlıbel, Tokat, Zile, Turhal, Niksar, Pazar, Artova olmak üzere 9 bölge olmak üzere 21 Bölgede 14 bin 490 çiftçiye toplam 51 milyon TL sulama avansı verildiği açıklandı.

Ayrıca; Kayseri Şeker ile sözleşme yapan pancar çiftçisine ton başına 1 buçuk litre olmak üzere toplamda 2 buçuk milyon litre olarak gerçekleşen motorinin bedelinin ise yaklaşık 13 milyon TL olduğu belirtildi. Böylece Kayseri Şeker çiftçisine 25 Temmuz itibarı ile verdiği motorin ve sulama avansının toplamda 64 Milyon TL’ye ulaştı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Sulama avansı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Kayseri Şeker olarak çiftçimizi namerde değil merde dahi, muhtaç etmemek için gayret ediyoruz” dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilindiği üzere Kayseri Şeker, Şeker pancarının ekiminden sökümüne kadar her aşamasında çiftçisinin yanında olmakla kalmayıp, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde çiftçilere; Gübre avansı, Tohum Avansı, Çapa Avansı, Sulama Avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı Avansı, Söküm Avansı, Mazot avansı, Ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler dışında, çiftçilerinin temlik kredisini daha az kullanarak faiz yükünden daha az etkilenmesi ve şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için pancar ekicilerine yönelik kampanya döneminde Faizden kurtarma avansı da vermektedir.”