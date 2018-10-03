Kayseri Şeker, coğrafi şartlara uygun buğday ve arpa çeşitlerini araştırıyor

Kayseri Şeker yöneticileri Ankara Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (Tagem) ile görüşerek, arpa, makarnalık ve ekmeklik buğday tohumlukları kapsamında; Bozlak(Anka-04), Zeynel Ağa, Akar, Burakbey, Çetin-2000, Tosun Paşa, Avcı-2002, Aydan Hanım arpa çeşitleri, Kışla(Ank-25),Kenan Bey, Eser, Şanlı, Bayraktar 2000,Tosun Bey ekmeklik buğday çeşitleri ile İmren, Mirza Bey 2000, Emin Bey, Kızıltan-91, Ç-1252 makarnalık buğday olmak üzere toplam 19 çeşit buğday ve arpa çeşidinin denemeye alındığını belirttiler.