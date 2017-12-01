Kayseri Şeker engel tanımıyor

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Engelli statüde çalışan personelimizle zaman zaman buluşuyoruz. Yüzü gülen, motivasyonu en üst seviyede, işine bütün gücü ile sahiplenen engelli personelimizi görmek bizi de mutlu ediyor. Bu şekilde Engelleri de birlikte aşmaya çalışıyoruz” dedi.

Kayseri Şeker’in Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları yanında bağlı iştirakler ile birlikte kampanya dönemi içerisinde yaklaşık 3.500 kişi istihdam ederek bölgedeki işsizliğin azalmasına ve istihdamın artmasına katkısı yanında engelli istihdamına da 84 engelli personel çalıştırmak suretiyle katkı sağlanıyor.