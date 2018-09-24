Kayseri Şeker Fabrikası 64. Kampanya dönemi pancar alımlarına başlandı

Kampanya dönemi açılışı ve işletmeye pancar alınması töreni dualar ve tekbirler eşliğinde kurban kesimi ile birlikte yapıldı.

kampanya açılış törenine Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, genel müdür yardımcılari ile çalışanlar katıldılar. Kampanya açılış töreninde fabrikaya ilk pancar getiren Kayseri merkez çiftçilerinden Şaban Türk, Hasanarpa ve Mahzemin çiftçilerinden Müslüm Aydın'a yönetim kurulu üyeleri tarafından bilgisayar hediye edildi. 2018-2019 kampanya dönemi için günlük olarak sadece Kayseri Şeker Fabrikasında 13 bin ton pancar kesimi yapılarak 90 günlük kampanya sonuna kadar yaklaşık 1 milyon 100 bin ton şeker pancarı işlenecek olup 160 bin ton şeker üretilmesi bekleniyor.

Kayseri Şeker'e bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikasında 12. kampanya dönemi 17 Eylül tarihinde başlamış olup, Turhal Şeker Fabrikasında ise 84. kampanya döneminin pancar alımlarının 28 Eylül tarihinde başlayacağı belirtildi.

Kayseri Şeker'in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında 2018-2019 Kampanya döneminde toplam 2 milyon 950 bin ton pancar kesimi yapılarak 430 bin ton şeker üretimi bekleniyor.